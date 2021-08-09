ENSO отмечает день рождения. Результаты работы и планы самого перспективного девелопера столицы

Один из крупнейших девелоперов Киева, ENSO отметил свой день рождения. К этой дате компания подошла, имея в портфеле 4 строящихся современных жилых комплексов общая жилая площадь которых превышает 400 тыс. кв.м. Такой показатель позволил ENSO стать лидером среди девелоперов, возводящих недвижимость бизнес-класса и занять пятую строчку среди всех столичных девелоперов по цене жилья, выставленного на продажу.

«Думаю, что таких результатов нам удалось достичь, во многом благодаря тому, что мы стараемся задавать тренды, подходы и взгляды, которые до нас популярными не были, – рассказывает СЕО компании ENSO Рамиль Мехтиев. – Наша компания не адаптируется под конъюнктуру рынка, мы придерживаемся близких и понятных нам ценностей, декларируем их и привлекаем таким образом единомышленников, которых среди клиентов оказалось немало».

Сейчас ENSO – это инновационная компания, в которой работает более 200 сотрудников. Среди прочего, благодаря их усилиям в столице возводится жилой комплекс Diadans, который первым прошел сертификацию BREEAM (международный метод экологической оценки эффективности зданий) среди жилых зданий в Украине.

«Наибольшим нашим достижением я считаю то, что при огромных масштабах нам удается придерживаться «крафтового» подхода к созданию жилья, – делится Рамиль Мехтиев. – ENSO остается компанией, уделяющей много внимания деталям и мелочам, на которые остальные крупные девелоперы часто внимания не обращают. Наша цель – сохранить такой подход и не растерять ценности, свойственные штучному товару».

В планах у девелопера предложить рынку новые жилые комплексы, которые вскоре появятся на карте Киева. Это будут и небольшие объекты площадью до 50 тыс. кв.м, и, чего не было ранее у ENSO, проекты комплексной застройки, развитие которых рассчитано на перспективу 7-10 лет. После их запуска, общая площадь объектов девелопера превысит 1 млн. кв.м.