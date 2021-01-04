Енин о катастрофе самолета МАУ: должны привлечь всех виновных к ответственности

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

В Министерстве иностранных дел Украины считают основной целью привлечение к ответственности всех виновных в катастрофе самолета Украинских международных авиалиний (МАУ). Украина планирует напоминать Ирану о его обязанности с помощью всех международных площадок и медиа.

Об это заявил в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Он отметил, что сегодня, 4 января, состоялся онлайн-разговор с канадскими родственниками жертв катастрофы.

"Есть единые цели - восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за это ужасное преступление", - заявил Енин.

Он добавил, что Ирану будут напоминать о его обязанностях:

обеспечить объективное и беспристрастное техническое расследование обстоятельств катастрофы;

привлечь к уголовной ответственности всю цепочку чиновников и военнослужащих, независимо от их должностей;

предоставить гарантии неповторения подобных инцидентов в будущем

обеспечить достойный уровень денежных компенсаций родственникам погибших вне зависимости от их национальности.

Напомним, ранее в Иране заявили, что готовы выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.

При этом в Украине считают, что данный вопрос должен решаться на переговорах. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что переговорный процесс с Ираном провален.