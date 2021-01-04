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Єнін про катастрофу літака МАУ: повинні притягти всіх винних до відповідальності

Київ, Понеділок 04 січня 2021 21:12
Єнін про катастрофу літака МАУ: повинні притягти всіх винних до відповідальності
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Міністерстві закордонних справ України вважають основною метою притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі літака Українських міжнародних авіаліній (МАУ). Україна планує нагадувати Ірану про його обов'язки з допомогою всіх міжнародних майданчиків та медіа.

Про це заявив у Facebook заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Він зазначив, що сьогодні, 4 січня, відбувся онлайн-розмова з канадськими родичами жертв катастрофи.

"Є єдині мети - відновити справедливість і притягнути всіх винних до відповідальності за цей жахливий злочин", - заявив Єнін.

Він додав, що Ірану будуть нагадувати про його обов'язки:

  • забезпечити об'єктивне і неупереджене технічне розслідування обставин катастрофи;
  • притягнути до кримінальної відповідальності всю ланцюжок чиновників і військовослужбовців, незалежно від їхніх посад;
  • надати гарантії неповторення подібних інцидентів в майбутньому
  • забезпечити гідний рівень грошових компенсацій родичам загиблих незалежно від їх національності

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили, що готові виплатити за 150 тисяч доларів сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ.

При цьому в Україні вважають, що дане питання має вирішуватися на переговорах. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що переговорний процес з Іраном провалений.

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