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Energy Community рассмотрит жалобу на Кабмин из-за намерения ввести акциз на "зеленую" энергию, - АСЭУ

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Киев, Четверг 10 июня 2021 12:16
Energy Community рассмотрит жалобу на Кабмин из-за намерения ввести акциз на "зеленую" энергию, - АСЭУ Фото: в ЕС рассмотрят нарушение Украиной обязательств в "зеленой" энергетике
Автор: РБК-Украина

Ассоциация солнечной энергетики обратилась в секретариат Энергетического сообщества ЕС (Energy Community) из-за намерения Украины нарушить обязательства перед инвесторами в возобновляемые источники энергии и ввести дополнительный акцизный налог на "зеленую" энергию.

Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации Артем Семенишин 9 июня во время пресс-конференции.

"Это прямое нарушение норм закона №810, который гарантирует сохранение условий для инвесторов в возобновляемые источники энергии. Поэтому Ассоциация солнечной энергетики Украины направила письмо в Энергетическое сообщество о том, что введение этого акциза может угрожать выполнению обязательств по сектору ВИЭ и является нарушением обязательств перед инвесторами", - сказал он.

Также Семенишин отметил, что нарушение условий со стороны государства привело к искам от двух компаний до международных судов через ретроспективную изменение правил (снижение "зеленого" тарифа, повышение ответственности за небалансы).

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

В начале июня стало известно, что все основные украинские банки приостановили финансирование проектов ВИЭ из-за нарушения Кабмином своих обязательств.

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