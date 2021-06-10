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Energy Community розгляне скаргу на Кабмін через намір ввести акциз на "зелену" енергію, - АСЕУ

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Київ, Четвер 10 червня 2021 12:16
Energy Community розгляне скаргу на Кабмін через намір ввести акциз на "зелену" енергію, - АСЕУ Фото: в ЄС розглянуть порушення Україною зобов’язань в "зеленій" енергетиці
Автор: РБК-Україна

Асоціація сонячної енергетики звернулася до Секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС (Energy Community) через намір України порушити зобов’язання перед інвесторами у відновлювані джерела енергії і ввести додатковий акцизний податок на "зелену" енергію.

Про це повідомив виконавчий директор асоціації Артем Семенишин 9 червня під час прес-конференції.

"Це пряме порушення норм закону №810, який гарантує збереження умов для інвесторів у відновлювані джерела енергії. Тому Асоціація сонячної енергетики України надіслала лист до Енергетичного співтовариства про те, що введення цього акцизу може загрожувати виконанню зобов’язань щодо сектору ВДЕ і є порушенням зобов’язань перед інвесторами", - сказав він.

Також Семенишин зазначив, що порушення умов з боку держави призвело до позовів від двох компаній до міжнародних судів через ретроспективну зміну правил (зниження "зеленого" тарифу, підвищення відповідальності за небаланси).

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел.

На наступний день, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

На початку червня стало відомо, що всі основні українські банки зупинити фінансування проектів ВДЕ через порушення Кабміном своїх зобов’язань.

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