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Energy Club виступає за відновлення експорту природного газу з України за певних умов

Фото: Energy Club виступає за відновлення експорту природного газу з України за певних умов (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Об'єднання енергетичних компаній Energy Club виступає за відновлення експорту природного газу з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення енергетичної спільноти.

В ньому зазначається, що 14 березня у Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов представив позицію енергетичної спільноти щодо можливого скасування заборони на експорт природного газу.

"Треба розвивати та будувати ліквідний ринок природного газу в Україні на основі біржових торгів. Впровадити Gas Release Program, яка дозволяє вітчизняним видобувним компаніям виставляти частину видобутого газу на відкриті біржові торги. Це допоможе підсилити конкуренцію та наблизить нас до інтеграції з європейським ринком", - зазначив він.

За словами віцепрезидента Energy Club, природний газ є біржовим товаром, і прозорі біржові торги дозволять відкрити ринок та сформувати справедливу ринкову ціну в Україні.

Немчинов зазначив, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) готова розглядати питання скасування заборони експорту газу, але потребує обґрунтованих пропозицій для прийняття такого рішення.

Раніше у Верховній раді заявили, що депутати звернуться до РНБО та Кабінету міністрів України щодо питання скасування заборони на експорт природного газу.

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