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Енергоспівтовариство закликало Кабмін вирішити боргову кризу в енергетиці

Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Кабінет міністрів України має долучитися до вирішення боргової кризи на ринку електроенергії, оскільки фінансові проблеми заважають реалізації потенціалу країни з відновлення енергетичних потужностей та будівництва нової зеленої генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Секретаріату Енергетичного Співтовариства, яке пропонує декілька рішень для вирішення поточних проблем на енергоринку.

"Уряд має втрутитися у вирішення питання взаємної заборгованості та забезпечити, щоб цей фінансовий тягар не лягав непропорційно на певних учасників ринку", - йдеться в звіті.

Енергоспівтовариство зазначає, що уряд може потенційно вирішити проблему шляхом державної фінансової підтримки або реалізацією програми реструктуризації боргів, щоб використати найшвидші механізми вирішення проблеми.

"Для ширшої відбудови сектор ВДЕ потребуватиме значної фінансової підтримки з обох сторін - від держави та приватних партнерів. Створення ринку, здатного залучати капітал і конкурувати з іншими країнами за розвиток ВДЕ, вимагатиме вдосконалення політичних рамок України щодо ВДЕ", - зазначають в інституції.

Окрім того, там вказують, що держава має налагодити незалежний механізм нагляду для забезпечення прозорості та справедливості при розрахунку та врегулюванні небалансів за електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Також, підкреслює Енергоспівтовариство, держава має посилити законодавчу базу для захисту учасників ринку від свавілля та недоброчесності, що є важливою практикою. 

"Це включає перегляд процедур взаємозаліку та забезпечення виконання Укренерго своїх взаємних фінансових зобов'язань", - уточнюється в звіті.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.

Водночас галузь зеленої енергетики перебуває в критичному фінансовому становищі через заборгованості минулих років та недоплати в поточному році. Рівень недоплат за 2022 рік знаходиться на рівні 22,7%, за 2023 - на рівні 44,5%.

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