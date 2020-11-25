Энергосообщество высоко оценило процесс анбандлинга в Украине, - АГРУ

23 ноября 2020 года опубликован Годовой отчет о внедрении реформ в энергетической сфере, подготовленный Секретариатом Энергетического Сообщества. В документе дана высокая оценка процессу преобразований в газовом секторе Украины.

Об этом сообщает Ассоциация газового рынка Украины.

По словам директора Секретариата Энергетического сообщества Янеза Копача за последний год Украина сделала "рывок вперед" в газовой сфере. И одним из драйверов такого рывка стал процесс анбандлинга, статус имплементации которого оценен в 90% (из 100% возможных).

В Годовом отчете о внедрении реформ-2020 Секретариата Энергосообщества отмечено, что успех анбандлинга в Украине обеспечили следующие факторы:

- разделение и сертификация Оператора ГТС в соответствии с нормами Третьего энергопакета;

- завершения юридических, информационных и учетных процедур разделения у оператора систем хранения, а также у операторов газораспределительных систем (ГРМ).

Ассоциация газового рынка Украины отмечает, что все операторы ГРМ - члены и партнеры Ассоциации - обеспечили полное юридическое разделение деятельности по распределению и поставке газа в соответствии с нормами Директивы 2009/73/EC и Закона Украины "О рынке природного газа".

Завершено также распределение учетных процедур операторов ГРС с обеспечением полной независимости и публичного контроля учета каждого вида деятельности - как за счет публикации отчетности на сайтах компаний, так и ежегодного независимого аудита финансовой отчетности операторов ГРС.

Полностью реализовано информационное распределение поставщиков и операторов ГРС - начиная от использования территориально обособленных офисов с ограниченными правилами доступа, обеспечение конфиденциальности информации, до введения соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности.

"Раньше операторы ГРМ завершили функциональное распределение деятельности по поставке и распределению газа, который был обеспечен как за счет распределения управления, так и за счет отделения идентичности компаний с использованием отдельных брендов, торговых марок, маркетинговой политики и каналов коммуникаций с клиентами. И эта работа в свое время также получила достойную оценку Секретариата Энергосообщества", - сообщают в АГРУ.

Все действия по разделению операторов ГРС находятся под контролем НКРЭКУ (обязательная ежегодная отчетность по Программе соответствия). Исчерпывающая информация о них подается также в Секретариат Энергетического сообщества для профессиональной и независимой оценки.