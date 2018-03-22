Энергосообщество считает обыски и заявление политиков давлением на НКРЭКУ

Совет НКРЭКУ не всегда имеет возможность действовать самостоятельно

Международные эксперты обеспокоены заявлениями о вмешательстве государственных органов и политических сил в работу НКРЭКУ. Об говорится в Отчете о проведении комплексного, профессионального и независимого анализа деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подготовленном Секретариатом Энергетического сообщества ЕС.

Целью исследования была "оценка того, в какой степени недавняя критика НКРЭКУ является результатом непопулярных, но оправданных рыночных реформ, введенных регулятором или насколько эти реформы оправданы, учитывая качество процесса принятия решений".

В отчете отмечается, что, по мнению опрошенных экспертов, совет НКРЭКУ не всегда имеет возможность действовать самостоятельно. Опрошенные заинтересованные стороны заявили, что, пока члены комиссии назначаются Президентом, в Украине не может быть независимого регулятора. Согласно информации, предоставленной Секретариату, попытки повлиять на НКРЭКУ имели конкретные результаты.

"1 августа 2017 года НКРЭКУ приняла Решение № 991, в котором утверждается "Методика формирования, расчета и установления тарифов на электрическую и/или тепловую энергию, производимую на тепловых электростанциях, тепловых электростанциях и установках когенерации", названной "формулой Роттердам+". Согласно новому методу, стоимость угля в производстве угле-тепловой генерации рассчитывается по формуле "средняя стоимость угля в порту Роттердама за последние двенадцать месяцев плюс стоимость его доставки в Украину". Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование возможных официальных нарушений со стороны должностных лиц НКРЭКУ, в то время как решение было принято. 17 августа 2017 года представители НАБУ вошли в помещение НКРЭКУ и изъяли документы, связанные с формулой Роттердам +. Расследование продолжается. Кроме того, Антимонопольный комитет Украины (AMCU) проводит опрос о том, может ли формула Роттердама+ на практике создавать преимущества для одной группы бизнеса и ущерб для других", - говорится в отчете.

Другим примером возможного вмешательства в деятельность комиссии эксперты приводят решение об установлении тарифов на услуги по транспортировке природного газа и новой тарифной методологии для услуг по распределению природного газа, принятое 28 марта 2017.

"Решения привели к незначительному увеличению общих сетевых сборов за доставку газа конечным потребителям. Это вызвало мощную критику в том числе и среди политиков. 3 апреля 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Председателя НКРЭКУ приостановить принятое решение. 4 апреля 2017 года в новостях сообщалось, что также президент Петр Порошенко обратился к НКРЭКУ и попросил приостановить это решение, чтобы защитить потребителей. 4 апреля 2017 года НКРЭКУ отозвала свое решение о тарифах на распределение", - говорится в отчете.

Эксперты Энергетического сообщества ЕС уверены, что вышеупомянутые случаи следует рассматривать как явные политические вмешательства в независимость Комиссии и ее автономное принятие решений.

"Похоже, что члены Комиссии находятся под давлением определенных политических и деловых групп, которые фактически влияют на результат решений. Однако опрошенные заинтересованные стороны неоднократно заявляли, что НКРЭКУ, скорее всего, не будет подвергаться такому политическому и социальному давлению, если сможет обеспечить более широкую общественную аргументацию в отношении его решений", - отмечается в отчете.