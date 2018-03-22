Енергетичне співтовариство вважає обшуки і заяви політиків тиском на НКРЕКП

Рада НКРЕКП не завжди має можливість діяти самостійно

Міжнародні експерти стурбовані заявами про втручання державних органів та політичних сил в роботу НКРЕКП. Про йдеться в Звіті про проведення комплексного, професійного і незалежного аналізу діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підготовленому Секретаріатом Енергетичного співтовариства ЄС.

Метою дослідження була оцінка того, якою мірою недавня критика НКРЕКП є результатом непопулярних, але виправданих ринкових реформ, запроваджених регулятором або наскільки ці реформи виправдані, враховуючи якість процесу прийняття рішень".

У звіті наголошується, що, на думку опитаних експертів, рада НКРЕКП не завжди має можливість діяти самостійно. Опитані зацікавлені сторони заявили, що, поки члени комісії призначаються Президентом, в Україні не може бути незалежного регулятора. Згідно інформації, наданої Секретаріату, спроби вплинути на НКРЕКП мали конкретні результати.

"1 серпня 2017 року НКРЕКП прийняла Рішення № 991, в якому утверджується "Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та/або теплову енергію, що виробляється на теплових електростанціях, теплових електростанціях та установках когенерації", названої "формулою Роттердам+". Згідно з новим методом, вартість вугілля у виробництві вугіллі-теплової генерації розраховується за формулою "середня вартість вугілля в порту Роттердама за останні дванадцять місяців плюс вартість його доставки в Україну". Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) початок розслідування можливих офіційних порушень з боку посадових осіб НКРЕКП, в той час як рішення було прийнято. 17 серпня 2017 року представники НАБУ увійшли в приміщення НКРЕКП і вилучили документи, пов'язані з формулою Роттердам +. Розслідування триває. Крім того, Антимонопольний комітет України (AMCU) проводить опитування про те, чи може формула Роттердама+ на практиці створювати переваги для однієї групи бізнесу і шкоди для інших", - йдеться в звіті.

Іншим прикладом втручання у діяльність комісії експерти наводять рішення про встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу і нової тарифної методології для послуг з розподілу природного газу, прийняте 28 березня 2017.

"Рішення призвели до незначного збільшення загальних мережних зборів за доставку газу кінцевим споживачам. Це викликало потужну критику в тому числі й серед політиків. 3 квітня 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попросив Голову НКРЕКП призупинити прийняте рішення. 4 квітня 2017 року в новинах повідомлялося, що також президент Петро Порошенко звернувся до НКРЕКП і попросив призупинити це рішення, щоб захистити споживачів. 4 квітня 2017 року НКРЕКП відкликала своє рішення про тарифи на розподіл", - йдеться у звіті.

Експерти Енергетичного співтовариства ЄС впевнені, що вищезазначені випадки слід розглядати як явні політичні втручання в незалежність Комісії та її автономне прийняття рішень.

"Схоже, що члени Комісії знаходяться під тиском певних політичних і бізнесових груп, які фактично впливають на результат рішень. Однак опитані зацікавлені сторони неодноразово заявляли, що НКРЕКП, швидше за все, не буде піддаватися такому політичному і соціальному тиску, якщо зможе забезпечити більш широку громадську аргументацію щодо його рішень", - зазначається у звіті.