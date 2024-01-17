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Енергосистема України стабільно пройшла половину опалювального сезону, - ДТЕК

Середа 17 січня 2024 17:06
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Енергосистема України стабільно пройшла половину опалювального сезону, - ДТЕК Фото: енергосистема України стабільно пройшла половину опалювального сезону (Віталій НосаЧ, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна пройшла половину опалювального сезону зі світлом і теплом завдяки титанічній роботі ППО та щоденній праці енергетиків, шахтарів та всіх працівників робітників суміжних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

"За виключенням знеструмлень через бойові дії та негоду, проходить він (опалювальний сезон, - ред.) зі світлом і теплом в домівках українців. Це - головне. Це – результат титанічної роботи наших захисників неба - української ППО. А також - щоденної професійної праці енергетиків, ремонтників, шахтарів та машинобудівників", - написав він.

За словами Салєєва, за ці три місяці енергетики ДТЕК планово відремонтували 6 енергоблоків ТЕС, один з них – відновлений після масованих обстрілів минулої зими. ТЕС компанії згенерували в енергосистему 4,2 млрд кВт*год електроенергії, що є надійною опорою для її балансування взимку і в піки споживання.

Шахтарі ввели в роботу 10 вугільних лав, дві з них - січневі. Крім того, компанія пПідстрахувалися імпортним вугіллям - доставили з Польщі 157 тис. тонн, а усього з вересня - 188 тис. тонн, зазначив він в дописі.

Салєєв також нагадав, що ворог майже щодня і щоночі атакує одну з прифронтових ТЕС компанії. Лише з початку цього опалювального сезону на неї здійснено майже три десятки атак.

"Це - чергове для кожного нагадування, в яких умовах доводиться працювати енергетикам, щоб ці дні проходили для українців зі світлом і теплом. Але з такими Героями за спиною можна бути впевненими, що і друга половина опалювального сезону нам усім буде під силу. Щоб там ворог собі знову не надумав. Вірте в енергетиків", - запевнив він.

Напередодні повідомлялося, що у 2023 році ДТЕК Енерго збільшив інвестиції у ремонти ТЕС і видобуток вугілля вдвічі - до 11 млрд грн.

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ДТЕК Опалювальный сезон
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