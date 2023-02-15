Енергосистема України працює без відключень четвертий день поспіль: завдяки чому це можливо

У середу, 15 лютого, четверту добу поспіль енергосистема працюватиме з нульовим дефіцитом. Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більше половини обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел". Водночас, за його словами, в Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення. "На жаль, через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено м. Куп’янськ та прилеглі райони", - повідомив міністр.