Энергосистема Украины работает без отключений четвертый день: благодаря чему это возможно

В среду, 15 февраля, четвертые сутки подряд энергосистема будет работать с нулевым дефицитом. Сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

"Работают все 9 энергоблоков АЭС, обеспечивая более половины объемов производимой электроэнергии в Украине. Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников".

В то же время, по его словам, в Одесской области в связи с ремонтом сетевой инфраструктуры возможны стабилизационные отключения.

"К сожалению, из-за вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены г. Купянск и близлежащие районы", - сообщил министр.