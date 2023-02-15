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Энергосистема Украины работает без отключений четвертый день: благодаря чему это возможно

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Украина, Среда 15 февраля 2023 10:06
Энергосистема Украины работает без отключений четвертый день: благодаря чему это возможно Фото: отключение света 15 февраля не планируется
Автор: Александр Белоус

В среду, 15 февраля, четвертые сутки подряд энергосистема будет работать с нулевым дефицитом. Сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Работают все 9 энергоблоков АЭС, обеспечивая более половины объемов производимой электроэнергии в Украине. Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников".

В то же время, по его словам, в Одесской области в связи с ремонтом сетевой инфраструктуры возможны стабилизационные отключения.

"К сожалению, из-за вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены г. Купянск и близлежащие районы", - сообщил министр.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

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АЭС відключеня світла
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