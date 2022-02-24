Энергосистема Украины работает без сбоев, все объекты под усиленной охраной
Украинская энергосистема работает без сбоев после воздушных ударов по Украине со стороны России. Все объекты работают под усиленной охраной.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".
"Украинская энергосистема отсоединена от энергосистем РФ и РБ. Частота в системе 50Гц. Все объекты сети работают, под усиленной охраной, оперативно-диспетчерский персонал на своих местах", - сообщили "Укрэнерго".
Напомним, Украинская энергосистема работает в автономном режиме с 23 февраля. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси".
Как сообщало ранним утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины. Российские войска нанесли воздушные удары по Украине. На линии фронта на Донбассе идут бои.