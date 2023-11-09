Енергорегулятор зробив ще один крок до лібералізації ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зробила ще один крок до лібералізації енергоринку та переглянула цінові обмеження на електроенергію, які наберуть чинності 30 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення НКРЕКП.
"Ми маємо бути послідовними, і щоб учасники ринків нас розуміли на майбутнє. Ми рухаємося в напрямку лібералізації і в решті решт до скасування прайс-кепів взагалі", - сказав член НКРЕКП Валерій Тарасюк підкресливши, що регулятору потрібно працювати над тим, щоб конкуренція на енергоринку створювала ринкову ціну.
В ході засідання НКРЕКП встановила цінові обмеження на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку: для годин мінімального навантаження (з 23:00 до 7:00) – 3 000 грн/МВт-год; для годин середнього навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 17:00) – 5 600 грн/МВт-год; для годин підвищеного навантаження (з 8:00 до 11:00) – 6 900 грн/МВт-год і максимального навантаження (з 17:00 до 23:00) – 7 500 грн/МВт-год.
Нагадаємо, раніше у секретаріаті Енергетичного співтовариства виступають за збільшення цінових обмежень price cap на ринку електроенергії України для забезпечення імпорту електрики взимку.
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