UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Енергодарі росіяни викрали працівника ЗАЕС та місяць тримають у полоні

Фото: Сергій Спартесний (t.me/energoatom_ua)
Автор: Наталія Кава

В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Сергія Спартесного майже місяць тримають у полоні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили в прес-службі "Енергоатому".

За даними "Енергоатома" 18 липня 2023 року росіяни прийшли до будинку Спартесного, якому понад 60 років. На ЗАЕС він був начальником зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу.

"Озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка та забрали його до місцевого окупаційного відділку поліції. Раніше в будинку працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки, рашисти постійно перевіряли комп’ютер, телефон та соціальні мережі", - сказано в повідомленні.

З моменту викрадення чоловік перебуває у відділенні так званої поліції, якою керують окупанти. Наразі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти. Зв’язку із чоловіком також немає.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Раніше повідомлялось, що Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на четвер, 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЭнергоатомЗапорізька АЕСВійна Росії проти УкраїниЭнергодар