В Енергодарі росіяни викрали працівника ЗАЕС та місяць тримають у полоні

В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Сергія Спартесного майже місяць тримають у полоні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили в прес-службі "Енергоатому".

За даними "Енергоатома" 18 липня 2023 року росіяни прийшли до будинку Спартесного, якому понад 60 років. На ЗАЕС він був начальником зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу.

"Озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка та забрали його до місцевого окупаційного відділку поліції. Раніше в будинку працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки, рашисти постійно перевіряли комп’ютер, телефон та соціальні мережі", - сказано в повідомленні.

З моменту викрадення чоловік перебуває у відділенні так званої поліції, якою керують окупанти. Наразі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти. Зв’язку із чоловіком також немає.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Раніше повідомлялось, що Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на четвер, 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

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