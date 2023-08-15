В Энергодаре россияне похитили работника ЗАЭС и месяц держат в плену

В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника временно оккупированной Запорожской АЭС. Сергея Спартесного почти месяц удерживают в плену.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в пресс-службе "Энергоатома".

По данным "Энергоатома" 18 июля 2023 года россияне пришли в дом Спартесного, которому более 60 лет. На ЗАЭС он являлся начальником смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения.

"Вооруженные российские военные пришли домой к мужчине и забрали его в местное оккупационное отделение полиции. Ранее в доме работника ЗАЭС неоднократно проводились обыски, рашисты постоянно проверяли компьютер, телефон и социальные сети", - говорится в сообщении.

С момента похищения мужчина находится в отделении так называемой полиции, которой руководят оккупанты. Пока нет никакой информации ни о его состоянии здоровья, ни об обвинениях, которые выдвигают оккупанты. Связи с мужчиной тоже нет.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

В частности, в начале июля Запорожская АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

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