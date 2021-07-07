В Энергодаре завершается реконструкция в специализированной медико-санитарной части

Как отмечают в ОГА, готовность оценивается в 99%. Сейчас продолжаются дополнительные работы в кабинетах компьютерной томографии и рентгена.

В Запорожской области, кроме Энергодара, на завершающей стадии находится работы в двух больницах Запорожья, а также в Токмаке. В областной клинической больнице, Мелитополе, Бердянске, Васильевке и Пологах реконструкция завершена.

Все приемные отделения, в том числе в Энергодаре, будут обеспечены въездами для инвалидов и современным медицинским оборудованием.