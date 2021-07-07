В Энергодаре завершается реконструкция в специализированной медико-санитарной части

В Запорожской области приблизилась к финишу реконструкция приемного отделения специализированной медико-санитарной части по программе президента "Большая стройка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОГА.
Как отмечают в ОГА, готовность оценивается в 99%. Сейчас продолжаются дополнительные работы в кабинетах компьютерной томографии и рентгена.
В Запорожской области, кроме Энергодара, на завершающей стадии находится работы в двух больницах Запорожья, а также в Токмаке. В областной клинической больнице, Мелитополе, Бердянске, Васильевке и Пологах реконструкция завершена.
Все приемные отделения, в том числе в Энергодаре, будут обеспечены въездами для инвалидов и современным медицинским оборудованием.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы реконструировать в этом году 177 приемных отделений.