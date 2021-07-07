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В Энергодаре завершается реконструкция в специализированной медико-санитарной части

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Энергодар, Среда 07 июля 2021 11:51
В Энергодаре завершается реконструкция в специализированной медико-санитарной части Фото: в Энергодаре завершается реконструкция в специализированной медико-санитарной части (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Запорожской области приблизилась к финишу реконструкция приемного отделения специализированной медико-санитарной части по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Как отмечают в ОГА, готовность оценивается в 99%. Сейчас продолжаются дополнительные работы в кабинетах компьютерной томографии и рентгена.

В Запорожской области, кроме Энергодара, на завершающей стадии находится работы в двух больницах Запорожья, а также в Токмаке. В областной клинической больнице, Мелитополе, Бердянске, Васильевке и Пологах реконструкция завершена.

Все приемные отделения, в том числе в Энергодаре, будут обеспечены въездами для инвалидов и современным медицинским оборудованием.

В Энергодаре завершается реконструкция в специализированной медико-санитарной части

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы реконструировать в этом году 177 приемных отделений.

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