В Энергодаре завершается реконструкция в специализированной медико-санитарной части

В Запорожской области приблизилась к финишу реконструкция приемного отделения специализированной медико-санитарной части по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОГА .

Как отмечают в ОГА, готовность оценивается в 99%. Сейчас продолжаются дополнительные работы в кабинетах компьютерной томографии и рентгена.

В Запорожской области, кроме Энергодара, на завершающей стадии находится работы в двух больницах Запорожья, а также в Токмаке. В областной клинической больнице, Мелитополе, Бердянске, Васильевке и Пологах реконструкция завершена.

Все приемные отделения, в том числе в Энергодаре, будут обеспечены въездами для инвалидов и современным медицинским оборудованием.