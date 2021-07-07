В Енергодарі завершується реконструкція у спеціалізованій медико-санітарній частині

У Запорізькій області наблизилася до фінішу реконструкція приймального відділення спеціалізованої медико-санітарної частини за програмою президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОДА .

Як зазначають в ОДА, готовність оцінюється у 99%. Наразі тривають додаткові роботи у кабінетах комп’ютерної томографії та рентгену.

У Запорізькій області, крім Енергодара, на завершальній стадії перебуває роботи у двох лікарнях Запоріжжя, а також у Токмаку. У обласній клінічній лікарні, Мелітополі, Бердянську, Василівці та Пологах реконструкцію завершено.

Усі приймальні відділення, в тому числі в Енергодарі, будуть забезпечені в’їздами для інвалідів та сучасним медичним обладнанням.