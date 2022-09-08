UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Энергодаре оккупанты отсрочили "референдум" до ноября, - мэр

Фото: оккупанты не будут проводить "референдум" в Энергодара в сентябре (en gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Энергодаре (Запорожская область) не будут проводить так называемый "референдум" в начале сентября. Россияне решили перенести его на ноябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

По его словам, оккупанты признали, что не смогут провести псевдореферендум в Энергодаре. Поэтому его якобы отсрочили до ноября.

"Очевидно, что с большой аферой рашистов что-то пошло не так. Возможно, потому, что энтузиазм коллаборантов, которые взялись прислуживать оккупантам в реализации этого преступления, сведен на нет", - отметил Орлов.

Напомним, ранее в России заявляли, что якобы проведут "референдум" на оккупированных территориях Украины 15 сентября.

Однако вчера россияне предложили новую дату. В Москве хотят отложить проведение псевдореферендумов до 4 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭнергодарРеферендум