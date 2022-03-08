Энергодар изменил время комендантского часа: когда начинается
Фото: мэрия Энергодара сократила комендантский час (wikimedia org)
Городские власти Энергодара решили сократить время комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 19:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.
"Внимание. В Энергодаре изменен комендантский час. С сегодняшнего дня и до отдельных сообщений просим граждан не выходить на улицы города с 19:00 до 05:30", - отметил он.
Отметим, до этого комендантский час в городе начинался в 18:00.
Напомним, Энергодар контролируют российские войска, местная власть призывала жителей, которые хотят эвакуироваться, дождаться гуманитарного коридора.
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