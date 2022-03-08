Енергодар змінив час комендантської години: коли починається

Міська влада Енергодара вирішила скоротити час комендантської години. Тепер він буде починатися о 19:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

"Увага. В Енергодарі змінено комендантську годину. Відсьогодні і до окремих повідомлень просимо громадян не виходити на вулиці міста з 19:00 до 05:30", - зазначив він.

Зазначимо, до цього комендантська година в місті починалася о 18:00.