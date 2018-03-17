Энергоблок №2 Ровенской АЭС отключили от энергосети

Второй энергоблок Ровенской атомной электростанции отключен от энергосети для проведения планового ремонта. Об этом в субботу, 17 марта 2018 года, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"17 марта 2018 года в 00:02 энергоблок №2 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных суток", - говорится в сообщении.

Указано, что по состоянию на 8:00 17 марта в работе находились энергоблоки №1 и №4 Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1 430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Как доложил регулятор, на энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) длятся 100-е сутки планово-предупредительного ремонта. Все работы выполняются, согласно графику.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - заверили на станции.

Напомним, ранее сообщалось, что энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции отключен от энергосети для проведения планового ремонта.