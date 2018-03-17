Енергоблок №2 Рівненської АЕС відключили від енергомережі

Другий енергоблок Рівненської атомної електростанції відключено від енергомережі для проведення планового ремонту. Про це в суботу, 17 березня 2018 року, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"17 березня 2018 року о 00:02 енергоблок №2 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 45 календарних діб", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що станом на 8:00 17 березня в роботі перебували енергоблоки №1 та №4 Рівненської АЕС на номінальному рівні потужності з сумарним навантаженням 1 430 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Як доповів регулятор, на енергоблоці №3 РАЕС (ВВЕР-1000) триває 100-а доба планово-попереджувального ремонту. Всі роботи виконуються, згідно з графіком.

"Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм", - запевнили на станції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції відключено від енергомережі для проведення планового ремонту.