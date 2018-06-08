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Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі

НовиниЕнергетика    08.06.2018 - 23:59
Фото: Хмельницька АЕС (facebook.com/atom.gov.ua)
Фото: Хмельницька АЕС (facebook.com/atom.gov.ua)

На Южно-Українській АЕС енергоблок №2 підключено до енергомережі

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі у зв'язку з закриттям стопорних клапанів турбогенератора, а енергоблок №2 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після проведення середнього планового ремонту. Про це повідомляє прес-служба "НАЕК "Енергоатом".

"8 червня 2018 року о 03:52 енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі у зв'язку з закриттям стопорних клапанів турбогенератора. При перехідних процесах відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Южноукраїнську ведеться навантаження реакторної установки до номінальної потужності відповідно до графіка.

Нагадаємо, 9 лютого енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.

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Теги публікації: Хмельницкая АЭС, Энергоатом, Южно-Украинская АЭС, энергоблок  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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