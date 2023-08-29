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"Енергоатом" закликав уряд надати компанії 35 млрд грн на виплату боргів

Фото: "Енергоатом" закликав уряд надати компанії 35 млрд грн на виплату боргів (Ватілій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергей Новиков

Компанія "Енергоатом" закликала Кабінет міністрів України передбачити у державному бюджеті на 2023 рік 34,9 млрд грн коштів для компанії, щоб вона могла розраховуватися за своїми зобовязаннями і виплачувати борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.

"Енергоатом звернувся до Кабінету міністрів України з проханням передбачити у Держбюджеті на 2024 рік видатки на сплату компенсації витрат Компанії на послугу ПСО у розмірі 34,9 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до кінця поточного року "Енергоатом" планує сплатити за послугу ПСО (за 2023 рік) у повному обсязі та працювати над поступовим зменшенням заборгованості за минулі періоди.

Як повідомлялося, президент "Енергоатома" Петро Котін 17 серпня заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року.

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Энергоатом