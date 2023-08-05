ua en ru
Сб, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Енергоатом" заборгував 18 млрд за компенсацію тарифів

Новость на русском →
Субота 05 серпня 2023 14:45
"Енергоатом" заборгував 18 млрд за компенсацію тарифів Фото: "Енергоатом" заборгував 18 млрд за компенсацію (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Борг державного "Енергоатома" в рамках покладених на нього спеціальних обов'язків з фінансування тарифу на електроенергію для населення сягнув 18 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта із ядерної безпеки та ядерної енергетики Ольгу Кошарну.

За її словами, після окупації Запорізької АЕС "Енергоатом" втратив 40% потужностей своїх атомних станцій. Через це компанія не може продавати частину своєї електроенергії.

"А ПСО в нього ("Енергоатома", - ред.) більше, ніж в "Укргідроенерго". Загальний обсяг ПСО по 2022 року - 120 млрд грн. Оскільки зараз ніякої звітності немає, все закрито, складно сказати. Звідси і взялись ці борги в 18 млрд грн", - сказала експерт.

Також вона додала, що "Енергоатом" не платить системному оператору "Укренерго" за диспетчеризацію. "Я не знаю який там обсяг боргів, але там також великий обсяг", - підсумувала Кошарна.

Нагадаємо, оператор системи передачі НЕК "Укренерго" подав до суду на "Енергоатом" і намагається стягнути близько 3 млрд грн заборгованості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергоатом
NEWS
ЗСУ просуваються на Бердянському напрямку й обстрілюють тил ворога: карти боїв ISW
ЗСУ просуваються на Бердянському напрямку й обстрілюють тил ворога: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи