"Энергоатом" требует от НКРЭКУ не снижать прайс-кэпы

НАЭК "Энергоатом" обратился к НКРЭКУ с просьбой снять с рассмотрения вопрос об отмене мер поддержки генерирующих компаний, введенных на время карантина.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в НКРЭКУ со ссылкой на письмо "Энергоатома".

"Действительно, мы получили письма от энергогенирирующих предприятий с возражениями по поводу планов снизить ночной прайс-кэп и ввести ограничение по цене продажи Гарпока. Энергоатом также попросил снять эти вопросы с повестки дня завтрашнего заседания", - сообщил источник.

По его словам, в письме госкомпания предупредила об ухудшении финансового состояния компании в случае принятия запланированного на 11 декабря решения.

Она попросила комиссию отложить вопрос и провести дополнительные консультации.

Со слов источника, "Энергоатом" отдельно указал, планы НКРЭКУ по снижению прайс-кэпа поставят под угрозу выполнения утвержденной президентом Зеленским программы развития ядерной энергетики.

"Ухудшение ситуации после принятия этого решения (о снижении ночного прайс-кэпа и введении ограничения для Гарпока - ред.) ставит под угрозу надлежащее финансирование и выполнение мер, направленных на устойчивое функционирование ядерной энергетики и дальнейшего развития ядерной энергетики, определенных указом президента", - цитирует источник в комиссии письмо "Энергоатома".

Напомним, 11 декабря НКРЭКУ планирует отменить меры поддержки энергорынка, введенные весной на период карантина.

В частности, комиссия планирует снова понизить ночной прайс-кэп до уровня ниже заявленной производителями себестоимости и ввести ценовые ограничения при продаже электроэнергии "Гарантированным покупателем".