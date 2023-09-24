"Енергоатом" повинен виплатити борги без допомоги з держбюджету, - експерт

Компанії "Енергоатом" потрібно знайти шляхи виплати заборгованостей без розрахунку на те, що вона отримає гроші у вигляді дотацій з державного бюджету України у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Бюджетного фінансування "Енергоатому" не слід очікувати. Треба шукати інші варіанти підвищення ліквідності. В проекті державного бюджету на 2024 рік не передбачені видатки на пряме фінансування "Енергоатому", - сказав Омельченко.

За його словами, серпневе звернення компанії до Кабінету міністрів України щодо виділення в держбюджеті наступного року 34,9 млрд грн передбачувано залишилось без підтримки.

"Просити такі обсяги фактично дотацій, ще й під час війни, є недопустимим… Енергоатом так і не надав обіцяного плану погашення боргів, що ставить питання про причини приховання такої інформації, що має значення для підготовки до зими для всієї галузі", - підкреслив експерт.

На його думку, з боку "Енергоатому" було б доречніше запросити в уряду поворотну фінансову допомогу, а уряд міг би випустити державні облігації для того, щоб компанія могла оперативно виплатити борги.

"Дефіцит у поточному році очікується у 17 млрд грн. То й облігації на таку суму треба випускати. Втілити в життя такий варіант більш реально", - вважає Омельченко.

На його думку, міністру енергетики доцільно було б ініціювати процес погашення боргів шляхом випуску цільових облігацій перед Кабміном.

"Адже зима з кожним днем стає ближчою і треба подумати ще й про фінансові аспекти галузі енергетики, де борги Енергоатому є коренем більшості проблем", - підсумував Омельченко.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн. Також компанія сплатила ДП "Гарантований покупець" 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.