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"Энергоатом" перестал быть убыточным благодаря решениям Минэнерго в середине 2020 года, - Буславец

Автор: Наталия Гурковская

Государственная компания "Энергоатом" перестала генерировать убытки благодаря антикризисным мерам Министерства энергетики летом 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление тогдашнего главы министерства Ольги Буславец.

"Когда я покидала должность, в части НАЭК "Энергоатом" было остановлено прирост долгов перед предприятием в рамках ПСО. Началось их погашение (минус 2 млрд грн долгов). Этому способствовало обновление по инициативе Минэнерго, регуляторного поля - ПСО, порядка проведения аукционов по двусторонним договорам, изменения в закон Украины относительно доли обязательной продажи е/е на РДН", - заявила экс-министр.

Она подчеркнула, что по ее инициативе предприятию была предоставлена ​​возможность до 40% электроэнергии продавать на стабильном рынке двусторонних договоров, самостоятельно выбирая оптимальную торговую стратегию.

Именно это по словам Буславец, вывело компанию из кризиса и хронической убыточности.

Как следствие, с июля и до середины декабря 2020 года предприятие заработало на РДД более 9 млрд грн. Это позволило оживить денежное обращение компании, создать базис для обеспечения отечественной промышленности доступной "атомной" электроэнергией, уменьшить профицит предложения электрической энергии и сократить объемы небалансов на сумму до 1 млрд грн в месяц", - подчеркнула Буславец.

Как сообщалось, трейдер "Новая-Энергетическая-Компания" (НЭК), в отношении которой Национальное антикоррупционное бюро проводит расследования по факту нанесение убытков государственным "Энергоатому" и "Укрзализныци", в 2020 году увеличил чистый доход в 10 раз до 8,3 млрд грн.

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Энергоатом