"Енергоатом" хоче знайти джерело для виплати 17 млрд грн боргу, - Котін

Як повідомляє прес-служба компанії, про це заявив президент "Енергоатому" Петро Котін на початку робочої наради сьогодні, 29 серпня.

Зокрема, Котін окреслив два основних проблемних питання для роботи компанії: незбалансованість моделі ПСО, через яку Енергоатом на сьогодні має заборгованість, проте не має джерела для її погашення, а також незатверджений фінансовий план.

"Маємо заборгованість з виконання ПСО, для погашення якої, на жаль, на сьогодні ми не маємо джерел. І навіть якщо виробіток електроенергії буде на високому рівні, як ми і плануємо, ми все одно до кінця року залишимось із боргом у 17 млрд грн", - сказав керівник "Енергоатому".

При цьому він зазначив, що за підсумками сьогоднішнього засідання має бути чітке розуміння того, що потрібно компанії зробити для погашення цієї заборгованості до кінця року.

Як повідомлялося, президент "Енергоатома" Петро Котін 17 серпня заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року.