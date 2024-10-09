UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Енергоатом" достроково завершив ремонт на українських АЕС

Ілюстративне фото: "Енергоатом" достроково завершив ремонт на українських АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

"Енергоатом" вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС. Це сталось раніше від запланованої дати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"9 жовтня, на 11 днів раніше від запланованого, "Енергоатом" вивів із планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС. Наразі триває набір його потужності", - сказано у повідомленні.

В "Енергоатомі" зауважили, що ремонтні роботи було завершено раніше від запланованого терміну. У компанії наголосили, що саме атомні електростанції залишаються основним джерелом безперебійного електропостачання країни, вони забезпечують "більше ніж половину" всього виробництва електроенергії в Україні.

Наразі дев'ять енергоблоків "Енергоатому", які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Підготовка до опалювального сезону

З початку 2024 року Росія здійснила серію масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, знищивши понад 80% генераційних потужностей. Це призвело до відключень світла. Хоча в липні було введено два нові енергоблоки, після нових ударів у серпні знову були запроваджені графіки відключень. У вересні ситуація стабілізувалася, і наразі світло не вимикають.

Водночас в "Енергоатомі" повідомляли, що понад сотню російських дронів та ракет пролетіло поруч з українськими атомними електростанціями менше ніж за місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЭнергоатомАЕС