"Енергоатом" анонсував будівництво Чигиринської АЕС у Черкаській області

Зазначається, що енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації.

"Тож команда "Енергоатома" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта у Черкаській області. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Енергоатомі", вже зроблено перший крок в реалізації цього проекту.. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом";

передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Енергоатом" має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави", - наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

За його словами, впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями

Зазначимо, проект атомної станції біля Чигирина розглядали ще за часів СРСР, але він був зупинений у 1989 році через аварію на Чорнобильській станції.