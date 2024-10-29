В енергетиці продовжують накопичуватися мільярдні борги, - експерт

Окрім того, зростає заборгованість з оплати постачальникам універсальних послуг і вона вже перевищує 13 млрд грн.

Також триває накопичення боргів на балансуючому ринку, які щомісяця зростають на 0,7-0,8 млрд грн.

"Цю проблему можна вирішити, забезпечивши платоспроможність усіх учасників енергетичного ринку - від виробника й постачальника до кінцевого споживача", - наголосили в "Центрі Разумкова".

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.