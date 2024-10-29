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В енергетиці продовжують накопичуватися мільярдні борги, - експерт

Фото: в енергетиці продовжують накопичуватися мільярдні борги (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В енергетичній галузі Україні продовжують накопичуватися мільярдні борги. Зокрема, заборгованість "Укренерго" перед "зеленою" генерацією знову збільшилася. Тепер до 26 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд роботи енергетичного сектору України, який зробив "Центр Разумкова".

Окрім того, зростає заборгованість з оплати постачальникам універсальних послуг і вона вже перевищує 13 млрд грн.

Також триває накопичення боргів на балансуючому ринку, які щомісяця зростають на 0,7-0,8 млрд грн.

"Цю проблему можна вирішити, забезпечивши платоспроможність усіх учасників енергетичного ринку - від виробника й постачальника до кінцевого споживача", - наголосили в "Центрі Разумкова".

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.

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Електроенергія