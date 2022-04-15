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Энергетики заживили основную подстанцию Ирпеня, - Минэнерго

Фото: энергетики заживили основную подстанцию Ирпеня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики ДТЭК возобновили работу ключевой подстанции Ирпеня, от которой питается подавляющее большинство потребителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в Facebook.

"Теперь, когда города освобождены от захватчиков, восстановление электроснабжения пойдет значительно быстрее. С 8 апреля в Ирпенском районе было восстановлено более половины сетей 10 кВ. Несколько часов назад было подключено ключевую ирпенскую подстанцию, от которой питается подавляющее большинство потребителей города", - сказал он.

Галущенко поблагодарил за работу местном облэнерго - "ДТЭК Киевские региональные электросети".

"Мы пообщались с представителями местного облэнерго. Специалисты компании (ДТЭК, - ред.) восстанавливали линии электропередач даже под обстрелами, рискуя своей жизнью. Это было крайне важно для всех, кто скрывался в подвалах от российских палачей", - отметил Галущенко.

Министр также сообщил, что сейчас продолжаются работы по восстановлению распределительных сетей и в первую очередь происходит заживление объектов критической инфраструктуры.

Также он выразил благодарность западным партнерам Украины, за предоставленное оборудование для ремонта электросетей.

"Я очень благодарен нашим международным партнерам, ведь сейчас мы получаем от них много помощи - оборудование, кабели и тому подобное. В том числе и благодаря этой помощи наши энергетики смогут в кратчайшие сроки восстановить сети и вернуть свет в дома украинцев", - подытожил Галущенко.

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ИрпеньМинэнерго