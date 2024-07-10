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Енергетики заживили "Охматдит" після ракетної атаки Росії, - ДТЕК

Середа 10 липня 2024 14:05
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Енергетики заживили "Охматдит" після ракетної атаки Росії, - ДТЕК Фото: енергетики заживили "Охматдит" після ракетної атаки Росії (grids.dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики ДТЕК підключили до електромережі дитячу лікарню "Охматдит", що була знеструмлена внаслідок російської ракетної атаки, повідомили в компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Сьогодні о 9:00 енергетики подали електроенергію в усі корпуси "Охматдиту". Зазначається, що 63 енергетиків ДТЕК разом з ДСНС розбирали завали біля зруйнованої підстанції та встановлювали нове обладнання, щоб підключити лікарню до мережі.

"В результаті удару ворожої ракети була повністю знищена трансформаторна підстанція, що живила світлом "Охматдит". Цілодобово, вдень та вночі наші енергетики працювали над тим, щоб якомога швидше повернути лікарні напругу. Це надзвичайно важливо, для того аби фахівці могли оцінити, яке з важливого обладнання вціліло та почати відновлення лікарні", - наголосив генеральний директор ДТЕК Київські електромережі Денис Бондар.

В понеділок, 8 липня, Росія завдала масованого ракетного удару по Києву.
Внаслідок цієї атаки загинуло 34 людини, а більше сотні отримали поранення.

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ДТЕК Охматдит
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