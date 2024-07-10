Энергетики заживили "Охматдет" после ракетной атаки России, - ДТЭК
Энергетики ДТЭК подключили к электросети детскую больницу "Охматдет", обесточенную в результате российской ракетной атаки, сообщили в компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Сегодня в 9:00 энергетики подали электроэнергию во все корпуса "Охматдета". Отмечается, что 63 энергетика ДТЭК вместе с ГСЧС разбирали завалы у разрушенной подстанции и устанавливали новое оборудование, чтобы подключить больницу к сети.
"В результате удара вражеской ракеты была полностью уничтожена трансформаторная подстанция, питавшая светом "Охматдет". Круглосуточно, днем и ночью наши энергетики работали над тем, чтобы как можно быстрее вернуть больнице напряжение. Это чрезвычайно важно, для того чтобы специалисты могли оценить, какое из важное оборудование уцелело и начать восстановление больницы", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.
В понедельник, 8 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.
В результате этой атаки погибли 34 человека, а более сотни получили ранения.
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