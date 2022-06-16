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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч семей на Донбассе, - ДТЭК

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Четверг 16 июня 2022 15:41
Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч семей на Донбассе, - ДТЭК Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч семей на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет в 4 945 домов в зоне боевых действий в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"В Донецкой области продолжаются постоянные обстрелы, однако энергетики менее чем за сутки смогли восстановить электроснабжение для 5 тысяч семей на Торецком и бахмутском направлениях, где враг регулярно наносит артиллерийские и ракетные обстрелы", - отмечают в ДТЭК.

Сейчас без электроснабжения - 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский.

"Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 113 сутки и вместе со всеми службами делает все возможное для того, чтобы жители области имели дома светло", - сообщили в компании.

Более подробно о визите европейских политиков в Украину можно узнать в материале РБК-Украина.

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