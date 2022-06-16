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Енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 5 тисяч родин на Донбасі, - ДТЕК

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Четвер 16 червня 2022 15:41
Енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 5 тисяч родин на Донбасі, - ДТЕК Фото: енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 5 тисяч родин на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло в 4 945 будинків в зоні бойових дій на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"В Донецькій області тривають постійні обстріли, проте енергетики менш ніж за добу змогли відновити електропостачання для 5 тисяч родин на Торецькому та Бахмутському напрямках, де ворог регулярно завдає артилерійських та ракетних обстрілів", - зазначають в ДТЕК.

Наразі без електропостачання - 321 населений пункт Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський.

"Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 113 добу та разом зі всіма службами робить все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло", - повідомили в компанії.

Більш детально про візит європейських політиків в Україну можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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