Энергетики вместе с ВСУ вернули свет 20 тысячам жителей Донецкой области

Украинские энергетики вернули свет в почти 20 тысяч домов в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области, которые пострадали от вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook .

В течение суток энергетики смогли провести ремонты сетей и восстановить электроснабжение для жителей 18 населенных пунктов.

"В частности, специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось в очередной раз восстановить электропитание для более 15 тысяч жителей Торецкой общины. Из-за обострения боевых действий энергетики получили разрешение на проведение работ лишь через 4 дня после повреждений сетей обстрелами", - сообщили в ДТЭК.

Без света пока остаются 353 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.