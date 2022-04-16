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Энергетики вернут свет всем потребителям Киевской области до 1 июня, - ДТЭК

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Суббота 16 апреля 2022 19:49
Энергетики вернут свет всем потребителям Киевской области до 1 июня, - ДТЭК Фото: энергетики вернут свет всем потребителям Киевской области до 1 июня (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК завершит ремонт разрушенных оккупантами электросетей и восстановит электроснабжение всем жителям Киевской области до 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"По состоянию на сегодня в Киевской области повреждено 1600 км линий электропередачи. ДТЭК объединил все ресурсы и возможности, и направил их на то, чтобы уже 1 июня все жители области были со светом", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время рабочей поездки по Киевской области 16 апреля.

Для ускорения восстановительных работ, компании привлекла дополнительные аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровщины и Одесской области.

По словам Тимченко, задача компании - максимально быстро вернуть электроэнергию жителям Киевщины, поэтому сейчас свет подключают по временным схемам, после чего ДТЭК начнет восстановления электроснабжения по постоянной схеме, что потребует больше времени и финансовых ресурсов.

За последние сутки электромонтеры компании восстановили электроснабжение для 47 338 семей в 27 городах и селах Киевской области и в настоящее время ведутся работы еще в 30 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

Напомним, в Ирпене энергетикам ДТЭК удалось восстановить работу ключевой подстанции, которая обеспечивала светом большую часть города.

Также энергетики восстановили электроснабжение в Буче-в частности центральной больнице города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станции пожарной службы.

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ДТЭК Электроэнергия
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