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Энергетики вернули свет еще для 9 тысяч семей в трех областях, - ДТЭК

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Среда 20 июля 2022 14:39
Энергетики вернули свет еще для 9 тысяч семей в трех областях, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет еще для 9 тысяч семей в трех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК при поддержке ВСУ восстановили сети и вернули свет почти 9 тысячам семей в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Энергетики отремонтировали сети и вернули свет в 17 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 7 тысяч домохозяйств в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"Из них электроснабжение 3,3 тысяч домохозяйств в Краматорской общине восстановлено менее чем за сутки. Еще 1,6 тысяч семей снова со светом в Бахмутской общине. Энергетики также работали над восстановлением электросетей в Славянской, Авдеевской, Селидовской и Торецкой общинах, которые подвергаются постоянным обстрелам. Специалистам энергокомпании удалось восстановить свет для большинства из них менее чем за сутки", - сообщили в компании.

Кроме того, энергетики закончили восстановление электросетей в Одесской области, поврежденных в результате обстрела накануне. Свет вернули еще почти 1000 семей. Также свет появился в 350 домах Криворожского района Днепропетровской области, подвергшейся артиллерийским ударам вчера вечером.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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