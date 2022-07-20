Енергетики повернули світло ще для 9 тисяч родин в трьох областях, - ДТЕК

За минулу добу енергетики ДТЕК за підтримки ЗСУ відновили мережі та повернули світло майже 9 тисячам родин у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Енергетики відремонтували мережі та повернули світло до 17 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом понад 7 тисяч домогосподарств у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

"Із них електропостачання 3,3 тисяч домогосподарств у Краматорській громаді відновлене менше ніж за добу. Ще 1,6 тисяч родин знову зі світлом у Бахмутській громаді. Енергетики також працювали над відновленням електромереж у Слов’янській, Авдіївській, Селидівській та Торецькій громадах, які піддаються постійним обстрілам. Фахівцям енергокомпанії вдалося відновити світло для більшості із них менш ніж за добу", - повідомили в компанії.

Крім того, енергетики закінчили відновлення електромереж на Одещині, пошкоджених внаслідок обстрілу напередодні. Світло повернули ще майже 1000 родин. Також світло з’явилось в 350 оселях Криворізького району Дніпропетровської області, що зазнала артилерійських ударів вчора ввечері.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.