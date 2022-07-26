Энергетики вернули свет еще для 8 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

За сутки 25 июля энергетики компании ДТЭК вместе с военными ВСУ восстановили электроснабжение 16 населенных пунктов и вернули свет для 8 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В Донецком регионе, специалисты смогли вернуть электропитание в 16 населенных пунктов, обесточенных в результате обстрелов, ракетных и авиаударов. Снова со светом почти 8 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", - сообщили в компании.

Без электроснабжения остаются 320 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

25 июля из-за очередного обстрела без света остались 5 населенных пунктов в Днепровском, Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области. Энергетики меньше, чем за сутки возобновили работу электросетей и вернули свет в 1031 дом жителей Днепропетровской области.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.