ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики вернули свет еще для 8 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 16:28
Энергетики вернули свет еще для 8 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет еще для 8 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За сутки 25 июля энергетики компании ДТЭК вместе с военными ВСУ восстановили электроснабжение 16 населенных пунктов и вернули свет для 8 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В Донецком регионе, специалисты смогли вернуть электропитание в 16 населенных пунктов, обесточенных в результате обстрелов, ракетных и авиаударов. Снова со светом почти 8 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", - сообщили в компании.

Без электроснабжения остаются 320 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

25 июля из-за очередного обстрела без света остались 5 населенных пунктов в Днепровском, Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области. Энергетики меньше, чем за сутки возобновили работу электросетей и вернули свет в 1031 дом жителей Днепропетровской области.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Электроэнергия
NEWS
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались