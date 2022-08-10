Энергетики вернули свет еще для 3 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики ДТЭК при поддержке военных вернули свет для 3 тысяч семей в 7 населенных пунктах Донецкой области, которые были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Вчера энергетики получили разрешение военных, выполнить ремонты и заживили 1,3 тысячи семей в супертяжелом Бахмутском направлении. Еще 1,2 тысячи семей снова получают электроснабжение в Авдеевской общине, что также подвергается ежедневным массированным обстрелам. Ряд работ также удалось выполнить в Марьинскому, Константиновской, Славянской и Торецкой общинах", - сообщают в энергокомпании.

Ежедневные обстрелы разрушают сети и препятствуют своевременным ремонтам. Самыми сложными направлениями остаются Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.