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Енергетики повернули світло ще для 3 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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Середа 10 серпня 2022 15:08
Енергетики повернули світло ще для 3 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще для 3 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу енергетики ДТЕК за підтримки військових повернули світло для 3 тисяч родин в 7 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Учора енергетики отримали дозвіл військових, виконати ремонти та заживили 1,3 тисячі родин на надважкому Бахмутському напрямку. Ще 1,2 тисячі родин знову отримують електропостачання в Авдіївській громаді, що також піддається щоденним масованим обстрілам. Ряд робіт також вдалося виконати у Мар’їнській, Костянтинівській, Слов’янській та Торецькій громадах", - повідомляють у енергокомпанії.

Щоденні обстріли руйнують мережі та перешкоджають своєчасним ремонтам. Найскладнішими напрямками лишаються Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Донецька область ДТЕК
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