Энергетики вернули свет для еще 19 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК
За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с украинскими военными вернули свет для 19 тысяч семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.
"Энергетикам удалось вернуть свет в дома 18 797 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах Донецкой области. Несмотря на постоянные обстрелы специалисты энергокомпании смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 19 населенных пунктов", - сообщили в компании.
Пока без света-329 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.
"Ситуация в Донецком регионе остается чрезвычайно сложной. Постоянные боевые действия снова и снова обесточивают города и села области, разрушают критическую инфраструктуру", - подчеркивают в ДТЭК,
Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.
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