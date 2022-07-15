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Енергетики повернули світло для ще 19 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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П'ятниця 15 липня 2022 14:23
Енергетики повернули світло для ще 19 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для ще 19 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом з українськими військовими повернули світло для 19 тисяч родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Енергетикам вдалося повернути світло до осель 18 797 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах Донецької області. Попри постійні обстріли фахівці енергокомпанії змогли повністю чи частково відновити електропостачання 19 населених пунктів", - повідомили в компанії.

Поки що без світла - 329 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

"Ситуація у Донецькому регіоні залишається надзвичайно складною. Постійні бойові дії знову і знову знеструмлюють міста та села області, руйнують критичну інфраструктуру", - підкреслюють в ДТЕК,

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Донецька область Електроенергія
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